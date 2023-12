The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2023



ISIN Name

LU0350239504 STARCAPITAL-SC.STRAT.1 A INVESTMENT

US62957HAF29 NABORS INDS 2025

XS1888179477 VODAFONE GRP 18/79 FLR

DE000DFK0TT6 DZ BANK IS.A1799

