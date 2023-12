Weinfelden (ots) -Im Januar 2024 bietet Lidl Schweiz im Rahmen des "Veganuary" und des "Dry January" passende Produkte an. Dazu setzt der Detailhändler auf alkoholfreie Spirituosen und seine preisgekrönte Produktelinie "Vemondo". Das Angebot an pflanzlichen Proteinquellen will Lidl Schweiz im Zuge seiner Strategie zukünftig ausbauen.Lidl Schweiz unterstützt seine Kundinnen und Kunden bei ihren Neujahrsvorsätzen mit geeigneten Produkten, denn der Januar steht beim Detailhändler ganz im Zeichen der bewussten Ernährung. Über den ganzen Januar hinweg rückt der Detailhändler in Form von Sonderaktionen die weltweiten Bewegungen "Dry January" und "Veganuary" in den Fokus."Wir nehmen ein deutliches Interesse an Aktionsthemen wie "Veganuary" und "Dry January" wahr. Während dem Januar bieten wir deshalb eine grössere Auswahl an veganen Produkten und alkoholfreien Getränken an. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden zum Jahresanfang eine optimale Gelegenheit, einer weltweiten Bewegung im Sinne einer bewussten Ernährung nachzugehen.", so Andreas Zufelde, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Schweiz.Preisgekrönte FleischalternativenSeit 2019 ist Lidl Schweiz Mitglied der veganen Gesellschaft Schweiz, die hierzulande verantwortlich ist für den Aktionsmonat "Veganuary". Zum wiederholten Male trägt Lidl Schweiz aktiv dazu bei, die vegane Lebensweise zu fördern, und nimmt im Januar zusätzlich über 40 vegane und vegetarische Produkte ins Sortiment. Bereits heute sind bei Lidl Schweiz über 100 vegetarische oder vegane Alternativprodukte der Eigenmarke "Vemondo" dauerhaft verfügbar. Im Herbst 2023 gewann die Produktepalette von "Vemondo" im Rahmen des "V-Label Award 2023 (https://awards.v-label.com/winners-2023)" von über 15'000 Stimmen die Auszeichnung "Consumer's Choice". Lidl Schweiz feiert diese Anerkennung und vergibt in der dritten Kalenderwoche einen Rabatt auf das gesamte "Vemondo"-Sortiment.Umstellung auf pflanzliche ProteinquellenIm Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie möchte Lidl Schweiz allen Kundinnen und Kunden den Weg zu einer pflanzenbasierten Ernährung ebnen und den Anteil von Produkten aus pflanzlichen Proteinquellen kontinuierlich erhöhen. Mit Unterstützung durch den WWF Schweiz verfolgt Lidl Schweiz klare Ziele, die auf den sogenannten Proteinshift einzahlen, und orientiert sich dabei an der Methodik (https://ots.ch/zPzXgv) des WWF. Aktuell bewegt sich Lidl Schweiz in einem Verhältnis von 16% pflanzlich zu 84% tierisch. Molkereiprodukte wurden separat erhoben und belaufen sich auf 5% pflanzlich zu 95% tierisch. Ziel ist es, bis 2030 ein Verhältnis von 80:20 (tierisch: pflanzlich) zu erreichen. Bei den Milchprodukten ist das Zielverhältnis bis 2030 90:10.Angebote für einen trockenen JanuarAlkoholfreie Spirituosen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Entwicklung stösst im Rahmen des "Dry January" bei Lidl Schweiz mit zusätzlichen Produkten und Sonderangeboten von alkoholfreien Getränken auf Anklang. Jede Woche im Januar 2024 bietet der Detailhändler eine alkoholfreie Alternative zu einem für gewöhnlich alkoholhaltigen Getränk vergünstigt an. In Übereinstimmung mit dem Themenmonat verfügen alle Lidl Filialen über ein zusätzliches Angebot an alkoholfreien Captain Morgan, Gordon's Gin und Tanqueray Gin. Diese alkoholfreien Spirituosen eignen sich besonders gut für die Zubereitung von Mocktails, wie der Ingwer Gin (https://rezepte.lidl.ch/rezepte/ingwer-gin) oder Tropical Fizz. (https://rezepte.lidl.ch/rezepte/tropical-fizz)Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100914734