Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (65/23)

As of December 28, 2023, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR KAFF X12 AVA 32 GB00BQRMMK41 BULL PALLA X15 AVA 7 GB00BQRLNN14 BEAR RUN X5 AVA 1 GB00BQRLBK45 BEAR PALLA X15 AVA 9 GB00BQRKH034 BEAR NASD X18 AVA 26 GB00BQRJGB45 BEAR NASD X18 AVA 25 GB00BQRHTR51 BEAR NASD X15 AVA 33 GB00BQRHTK82 BULL NEL X5 AVA 1 GB00BQRCWB59 BEAR DJIA X15 AVA 16 GB00BNV33982 MINI L MUSTI AVA 3 GB00BNV24T27 TURBO L NASD AVA 125 GB00BNTV1015 BULL SPGS X12 AVA 15 GB00BNTT7Q37 BEAR PALLAD X5 AVA 8 GB00BNTT2N50 BEAR ASSA X5 AVA 1 GB00BNTQS270 BULL 3M X5 AVA 03 GB00BL071150 BEAR NORDEA X5 AVA 4 GB00BL05SP21 BEAR DROPBO X5 AVA 3 GB00BL05MR25 BEAR SEB X5 AVA 3 GB00BL050M33 TURBO L OLJA AVA 477 GB00BL04YT53 BEAR FINGB X3 AVA 1 GB00BL03L683 BEAR MELI X3 AVA 2 GB00BL02T506 BEAR RUN X2 AVA 1 GB00BL029273 MINI L OLJA AVA 343 GB00BL00KF18 BULL G5EN X3 AVA 2 GB00BG61JM31 MINI S BUND AVA 18 GB00BG60H046 MINI S BTP AVA 10 GB00BG60GT61 MINI S SOCKER AVA 55 GB00BQRNLV14 MINI L ALT AVA 04 GB00BQRKQ738 MINI L NASDQ AVA 129 GB00BNV5BS98 MINI L DJIA AVA 87 GB00BNV53618 TURBO L SP50 AVA 256 GB00BNV4Q926 TURBO L NASD AVA 215 GB00BNV4N790 MINI S SX8600P AVA 1 GB00BNV28784 BULL EURUSD X3 AVA 4 GB00BL06XW73 MINI S AUDUSD AVA 19 GB00BL064130 The last day of trading will be December 28, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.