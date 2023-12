Der DAX hat am Vortag weiter Kurs auf die Marke von 16.800 Punkten genommen und wurde dabei auch durch den weiter ansteigenden S&P 500 nach oben gezogen. Vorbörslich zeigt sich der DAX aktuell am heutigen Donnerstagmorgen im Bereich von 16.795 Punkten und könnte nun vor einem Durchbruch nach oben über den Widerstand bei 16.800 Punkten stehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 16.820 und 16.850 Punkte zu rechnen. Rutscht der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...