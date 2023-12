Unterföhring (ots) -Mitsingen, mittanzen, mitfeiern: Gute 7,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer (SAT.1-Senderzielgruppe) feiern am Mittwochabend bei "Kiwis große Partynacht" mit Andrea Kiewel und ihren Gästen. Insgesamt schalten starke 5,82 Millionen (Nettoreichweite) ein.Im Anschluss holt die Musik-Doku "40 Jahre Formel Eins" hervorragende 9,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.).Jahresende bedeutet kein Partyende! Kiwi bleibt "Forever Young" und verbreitet schon am Freitag, 5. Januar 2024, um 20:15 Uhr wieder "Saturday Night Fever" in SAT.1. Dann wird in "Kiwis große Partynacht" zu den größten Hits der 80er und 90er gefeiert.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 28.12.2023 (vorläufig gewichtet: 27.12.2023)Pressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & Editingemail: foto@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5680900