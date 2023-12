Vaduz (ots) -Wie in den Vorjahren richtet sich Regierungschef Daniel Risch in einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung.Die Neujahrsbotschaft wird mit Gebärdensprache an folgenden Sendezeiten im Landeskanal (TV) ausgestrahlt:Montag, 1. Januar 2024: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 UhrDienstag, 2. Januar 2024: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 UhrDie Neujahrsbotschaft kann zudem unter www.regierung.li Medienportal/Filmbeiträge abgerufen werden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914738