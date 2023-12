Sergej Ambartsumyan wollte groß rauskommen in Berlin. Am Alexanderplatz plante der Armenier mit dem russischen Unternehmen Monarch, einen Wolkenkratzer direkt am Haupteingang des Alexa-Shopping-Centers zu errichten. Dass es Probleme gab, womöglich schon bei der Finanzierung des 150 Meter hohen Wohng...

Den vollständigen Artikel lesen ...