Frankfurt (www.fondscheck.de) - Anbei ein aktueller Marktkommentar von Jason Xavier, Head of EMEA ETF Capital Markets bei Franklin Templeton:1. Aktive Anleihen-ETFs würden steigende Kapitalzuflüsse verzeichnenDie weltweite Inflation sei im November 2023 zum Vormonat gesunken und per Anfang Dezember seien an den europäischen Aktienmärkten für 2024 Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank in Höhe von 150 Basispunkten eingepreist. Demnach sehe es stark nach niedrigeren Zinssätzen aus. Die Frage laute: Wann? Einige der Zentralbanken, wie z. B. die brasilianische Zentralbank, die als erste die Zinssätze erhöht hätten, seien nun die ersten, die ihren restriktiven Kurs verlassen würden. Der Fokus richte sich nun auf die "Landung" der Wirtschaft. Hierbei könnte ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA und Europa am Jahreswechsel auf eine Abschwächung am Arbeitsmarkt und eine bevorstehende harte Landung (Rezession) hindeuten. ...

