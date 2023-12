© Foto: DALL-E



An Heiligabend gab es in Deutschland einen erheblichen Überschuss an Strom aus Erneuerbaren Energien. Dies hatte deutliche Auswirkungen auf den Strommarkt. Die Hintergründe. Deutschland erlebte am Weihnachtswochenende eine außergewöhnliche Situation: Aufgrund des stürmischen Wetters und niedriger Nachfrage wurde hierzulande mehr Strom aus Erneuerbaren Quellen erzeugt als benötigt. Laut FAZ erreichte der Anteil Erneuerbarer Energien am 24. Dezember einen Spitzenwert von 105,6 Prozent, nachdem er bereits am Donnerstag und Freitag über 96 Prozent lag. Das Sturmtief "Zoltan" spielte eine wesentliche Rolle bei der hohen Windstromproduktion an Heiligabend. Landbasierte Windräder trugen mit 74,6 …