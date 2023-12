Die Ölpreise können ihre Verluste vom Vortag am Donnerstag teilweise ausgleichen. Brent bleibt allerdings unter der psychologisch wichtigen Marke von 80 US-Dollar. Die gestiegenen Rohölvorräte aus dem API-Bericht sorgten für Abwärtspotenzial. Die bearishe Stimmung haftet am Vormittag noch an den Heizölpreisen in Deutschland und der Schweiz. Mit teils deutlichen Abschlägen von bis zu zwei Cent bzw. ...

