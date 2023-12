© Foto: Deutsche Börse AG



Angetrieben von starken US-Indizes nähert sich der DAX am Donnerstagvormittag wieder der Marke 16.800 Punkten. Doch die Warnsignale mehren sich, warnen Experten. Kommen Anleger bald auf den Boden der Tatsachen zurück?Einer der wenigen bedeutsamen Konjunkturtermine wartet am Donnerstag mit den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie Daten vom US-Immobilienmarkt. In den letzen beiden Handelstagen des Jahres dürfte das Volumen gering bleiben, da viele Investoren im Urlaub sind. Nichtsdestotrotz haben die US-Börsen am Mittwoch ihre Rekordjagd fortgesetzt und sorgen auch an den europäischen Märkten für Rückenwind. Dow Jones und Nasdaq 100 erreichten am Mittwoch jeweils neue Rekordhochs, auch …