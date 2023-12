© Foto: Mateusz Slodkowski - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Vestas meldet zum Jahresende 2023 zahlreiche Aufträge. Die Aktie des Windturbinenherstellers legt daraufhin kräftig zu. Die Hintergründe. In den letzten Tagen des vierten Quartals hat Vestas Aufträge für Windenergieanlagen mit einer beeindruckenden Gesamtkapazität von über 3.800 Megawatt (MW) erhalten. Der Schwerpunkt der neuen Projekte liegt in den USA, ergänzt durch bedeutende Aufträge aus europäischen Ländern wie den Niederlanden, Litauen und Deutschland sowie aus Australien und Südafrika. Zuerst hatte das Institut für Regenerative Energiewirtschaft (IWR) darüber berichtet. Unter den neuen Projekten sind vor allem Großaufträge für Onshore-Windkraftanlagen in den USA mit einem …