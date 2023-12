Die VW-Vorzüge haben sich nach einer Leidenszeit von mehr als zwei Jahren in den letzten Wochen etwas stabilisiert. Seit Ende Oktober ging es in Spitze allerdings über 20 Prozent nach oben. An einer aus charttechnischer Sicht wichtigen Marke war die Rally allerdings erneut beendet. Darauf kommt es jetzt an.Im Zuge der Aufholjagd wurden die 50-Tage-Linie bei 107,74 Euro und das September-Hoch bei 114,76 Euro überwunden. An der 200-Tage-Linie (116,32 Euro), wo auch die Tiefs aus dem März als Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...