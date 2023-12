APA ots news: FMA: Betrieb der KA Finanz AG als Abbaueinheit per Bescheid beendet

Die FMA hat heute per Bescheid festgestellt, dass der Betrieb der KA Finanz AG als Abbaugesellschaft gemäß BaSAG beendet ist.



Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat heute per Bescheid festgestellt, dass der Betrieb der KA Finanz AG als Abbaugesellschaft gemäß Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) beendet ist. Zuvor hatte die KA Finanz AG der FMA mitgeteilt, dass bereits alle Bankgeschäfte abgewickelt wurden und mit 146,7 Mio. genügend liquide Mittel vorhanden sind, um alle bestehenden und zu erwartenden zukünftigen Verbindlichkeiten zu befriedigen, wobei über den geplanten Liquidationszeitraum hinweg aufgrund vertraglich vereinbarter Zuflüsse in den Jahren 2024 und 2025 weitere liquide Mittel in Höhe von 300 Mio. zur Verfügung stehen werden.



Die Hauptversammlung der KA Finanz AG hat am 17.10.2023 den Auflösungsbeschluss gefasst und Mag. Thomas Kainz, LL.M als gesellschaftsrechtlichen Abwickler bestellt. Aufgrund offener Rechtsverfahren wird die Löschung aus dem Firmenbuch voraussichtlich 2030 erfolgen.



Zwtl.: Das Abwicklungs- und Sanierungsregime hat sich bewährt

Die KA Finanz AG war aus der vormaligen Kommunalkredit Austria AG, die im Zuge der Globalen Finanzkrise 2008 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war und zur Stabilisierung verstaatlicht werden musste, durch Abspaltung hervorgegangen. In ihr wurden, als sogenannte "Bad Bank", die problembehafteten Verbindlichkeiten gebündelt und möglichst werterhaltend, geordnet abgewickelt. Die "Good Bank", die restrukturierte Kommunalkredit Austria AG, konnte bereits 2015 wieder privatisiert werden. Mit Betriebsende der KA Finanz AG als Abbaueinheit konnte nach der HETA Asset Management AG, der Abwicklungsgesellschaft der ehemaligen Hypo Alpe Adria Gruppe, sowie der IMMIGON AG, der Abbaugesellschaft der ÖVAG

(Österreichischen-Volksbanken AG), auch die dritte und damit letzte geordnete Restrukturierung und Abwicklung einer im Zuge der Globalen Finanzkrise gestrauchelten Bank erfolgreich abgeschlossen werden.

"Das angesichts der großen Herausforderungen der Globalen Finanzkrise entwickelte neue Regime zur geordneten Restrukturierung und Abwicklung von Banken hat sich in der Praxis bewährt und wurde inzwischen sogar zu einem europäischen System ausgebaut. Die Instrumentarien, die uns heute zur Verfügung stehen, sind effizient und effektiv einzusetzen, ermöglichen es rasch und akkordiert einzugreifen und so einerseits die Stabilität des Finanzmarktes zu sichern und andererseits Restrukturierung, Sanierung oder Abwicklung möglichst werterhaltend durchzuführen," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller.



Den Bescheid zur Beendigung des Betriebes der KA Finanz AG als Abbaugesellschaft gemäß § 84 Abs. 12 BaSAG können Sie auf der FMA-Website unter folgendem Link downloaden:

[https://www.fma.gv.at/ka-finanz-ag/]

(https://www.fma.gv.at/abwicklung-allgemein/edikte-und-kundmachungen/ ka-finanz-ag-bescheid/)



Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0066 2023-12-28/11:51