BVB Aktie: Anleger hoffen auf Bundesliga-Trendwende in 2024

Seit Jahresbeginn haben die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA rund 2,82 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Dabei dürfte nicht zuletzt auch die sportliche Entwicklung in der heimischen Bundesliga Belastungspotenzial initiiert haben.

In der Winterpause rangiert der Verein lediglich auf Platz fünf, was nicht der direkten Qualifikation für die "Königsklasse" entsprechen würde. Borussia Dortmund überwintert auf Platz fünf - Keine Qualifikation zur Champions League Mit 27 Punkten überwintert die Mannschaft von Borussia Dortmund in der höchsten Spielklasse hierzulande auf Platz fünf, womit das Ticket für die finanziell lukrative UEFA-Champions-League nicht gelöst wäre.

Nach den jüngsten Remis gegen den FC Augsburg (1:1) und den FSV Mainz (1:1) beträgt der Abstand auf Platz vier mittlerweile sechs Punkte.

Nach dem Trainingslager in Marbella tritt der BVB am 13.01. im Topspiel gegen Darmstadt 98 an. Eine Woche später folgt ebenfalls ein Auswärtsspiel, gegen den 1. FC Köln.

In der "Königsklasse" findet die nächste Partie erst am 20.02. statt. Der Achtelfinal-Gegner heißt in diesem Fall PSV Eindhoven. Das Rückspiel ist für den am13.03. in Dortmund angesetzt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.