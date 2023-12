© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell



MicroStrategy CEO Michael Saylor hat wieder Bitcoin nachgekauft. Mit Kryptowährungen verbundene Aktien haussieren. Bitcoin-Bulle Michael Saylor sagte am Mittwoch, dass sein Unternehmen MicroStrategy 14.620 Bitcoin für rund 615,7 Millionen US-Dollar gekauft habe, zu einem Durchschnittspreis von 42.110 US-Dollar pro Coin. MicroStrategy hält nun 189.150 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 31.168 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden, so Saylor. MicroStrategy hat sich als eines der wenigen Unternehmen herauskristallisiert, das bedeutende Mengen an Kryptowährungen hält, und die Bitcoin-Rallye in diesem Jahr hat die Finanzen des Unternehmens beflügelt. Der Markt wartet auf die …