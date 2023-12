© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die New York Times hat Microsoft und OpenAI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung verklagt. Die Hintergründe. Die New York Times (NYT) hat Klage gegen Microsoft und OpenAI eingereicht, weil diese Millionen von urheberrechtlich geschützten Artikeln der NYT für das Training von Chatbots wie ChatGPT verwendet haben sollen. Die Klage, die in New York eingereicht wurde, wirft den beiden Tech-Unternehmen vor, einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht zu haben, berichtet Bloomberg. OpenAI, das seit einem Jahr Texte aus dem Internet für seinen Chatbot ChatGPT verwendet, wurde bereits von anderen Autoren verklagt, aber dies ist die erste Klage eines großen Medienunternehmens. Trotz Bemühungen …