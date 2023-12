Die Signa Prime Selection AG mit Sitz in Innsbruck hat am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt, informiert der KSV. Wie schon bei der Insolvenz der Signa Holding GmbH soll sich laut Schuldnerangaben die Zuständigkeit des Handelsgericht Wien daraus ergeben, dass der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Agenden in Wien liegt. Die Verbindlichkeiten liegen laut Angaben der Schuldnerin bei rund 4,3 Mrd. Euro (zu Buchwerten). Davon sollen rund 2,3 Mrd. Euro auf Konzernverbindlichkeiten entfallen. 1,5 Mrd. Euro entfallen laut den dem KSV1870 vorliegenden Informationen auf Genussrechte. Freies Aktivvermögen soll in der Höhe von rund 1,3 Mrd. Euro bestehen. Bei der Signa Prime Selection AG handelt es sich um eine Holding- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...