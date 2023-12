Der Euro hat im Rahmen der jüngsten Entwicklung am Devisenmarkt gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. Am Donnerstag notiert der Euro zeitweise bei 1,1116 US-Dollar und liegt damit leicht über dem letzten Stand von 1,1104 US-Dollar um 23.00 Uhr des Vortages. Für Kursgewinne sorgte dabei auch EZB-Ratsmitglied Holzmann mit seinen Aussagen zur EZB-Geldpolitik.Seit den Weihnachtsfeiertagen konnte der ...

