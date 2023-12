Wilhelmshaven / Düsseldorf (ots) -Die Born Originals GmbH (https://b2b.bornoriginals.com/), ein innovatives Unternehmen im Bereich personalisierter Schuhmode, wird auf der diesjährigen PSI Messe in Düsseldorf vertreten sein und ihr Konzept der Corporate Sneaker vorstellen. Die Messe, die als internationale Leitmesse für Werbeartikel gilt, bietet die ideale Plattform für Born Originals, um ihr einzigartiges Konzept vorzustellen: Individuell gestaltete Sneaker, die Mode und Sneaker für Firmen auf unvergleichliche Weise miteinander verbinden.Corporate Sneaker für verschiedene FirmenanlässeBorn Originals hat sich einen Namen gemacht, indem es für Unternehmen aus verschiedensten Branchen Sneaker im Corporate (https://b2b.bornoriginals.com/) Design anfertigt. So wurden bereits Sneaker u.a. für Ferrero, Accenture, McDonald's, Schwäbisch Hall, PYUR und Schindler angefertigt. Die Corporate Sneaker eignen sich für verschiedene Firmenanlässe, Weihnachtsgeschenke für Mitarbeitende, Kundengeschenke, für Marketing-Kampagnen oder auch als Messekleidung.Zertifizierte Produktion und MaterialienDie Born Originals GmbH setzt auf eine europäische, mehrfach ISO-zertifizierte Produktion unter der Verwendung hochwertiger und zertifizierter Materialen. Im Bereich Corporate Merchandise bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden die Auswahl mehrerer Modelle der Eigenmarke "Born Originals" (https://bornoriginals.com/), welche vollumfänglich personalisiert werden können und das schon ab einer Mindestmenge von 20 Paaren. Dabei wird jeder Schuh komplett nach Kundenwunsch angefertigt: Veredelungen wie Stickereien, Prägungen, Lasergravuren und diverse Prints sorgen für einen höchst individuellen Look. "Personalisierte Schuhe mit eigenem Branding stärken die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen und darüber hinaus die Markenbildung und Sichtbarkeit", so Melvin Lamberty (https://www.linkedin.com/in/melvinlamberty/), Gründer von Born Originals.Born Originals in der Newcomer AreaDie PSI Messe in Düsseldorf wird die Bühne für die Präsentation dieser einzigartigen Sneaker-Modelle sein, die sich durch hochwertige Materialien und langjährige Erfahrung in der Produktion auszeichnen. Außerdem bietet die Messe der Born Originals GmbH die Gelegenheit, sich mit Agenturen, Werbemittelhändlern, Marketing-Experten und Einkäufern von Merchandising zu vernetzen. Mit einer breiten Palette von Farben, Mustern und Materialien wird das Unternehmen vor Ort sein.Besucher der PSI Messe in Düsseldorf sind herzlich eingeladen, den Stand von Born Originals zu besuchen, um die Welt der Corporate Sneaker zu entdecken und sich von der Kreativität dieses aufstrebenden Unternehmens inspirieren zu lassen. Sie finden das Team in der Newcomer Area, Stand 9C63.Mehr Infos unter b2b.bornoriginals.com.Pressekontakt:Romina Desenzromina@bornoriginals.comb2b@bornoriginals.com+49 176 43249241+49 4421 6971110Original-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173002/5681319