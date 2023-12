Hamburg (ots) -Es muss nicht immer eine Systemkamera sein. Mit 1-Zoll-Sensor sind auch Bridge- und Kompaktkameras top. COMPUTER BILD schickte vier Modelle ins Testlabor.Zum Test traten jeweils zwei Modelle von Panasonic und Sony an: Die Lumix TZ202D und die Cyber-shot RX100 VII sind typische Kompaktkameras; die Lumix FZ1000II und die Cyber-shot RX10 IV fallen als Bridgekameras größer aus.Alle vier Kandidatinnen überzeugten im Test mit hoher Bildqualität. Bei Tageslicht können sie mit größeren Systemkameras und Spiegelreflexmodellen mithalten. Auch bei wenig Licht sehen die Aufnahmen richtig gut aus. Bis ISO 800 (achtmal empfindlicher als die Standardeinstellung ISO 100) fällt der Bildqualitätsverlust sehr gering aus. Selbst mit ISO 1600 produzieren die Kameras großartige Aufnahmen.Ein entscheidender Unterschied ist das eingebaute Objektiv: Die RX100 VII hat "nur" ein Achtfachzoom (bis 200 Millimeter), die TZ202D ein 15-fach- (bis 360 Millimeter), die FZ1000 II ein 16-fach- (bis 400 Millimeter) und die RX10 IV ein 25-fach-Zoom (bis 600 Millimeter). Der Pluspunkt der Bridgekameras: Die Objektive sind auch im Telebereich lichtstark.Fazit: Die Bridgekameras haben die Nase vorn! Die Lumix FZ1000 II ist das günstigere der beiden Bridgemodelle und gewinnt vor der Cyber-shot RX10 IV. Das Duell der Kompakten entscheidet die Cyber-shot RX100 VII vor der Panasonic Lumix TZ202D für sich.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 1/2024, die ab 29. Dezember 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHRainer SchuldtE-Mail: rschuldt@computerbild.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5681352