Baierbrunn (ots) -Isartal Health Media und die LOOPING GROUP verkünden ihre Partnerschaft. LOOPING GROUP wird zu LOOPING BRAND MEDIA GROUP. Die bisherigen Gesellschafter bleiben weiterhin an Bord.Die Isartal Health Media (IHM) ist als Gesellschafterin bei der LOOPING BRAND MEDIA GROUP (vormals LOOPING GROUP) eingestiegen. Gemeinsame unternehmerische Werte, Engagement für Qualität und Offenheit für neue Partnerschaften sind die Grundpfeiler, auf denen dieser Schritt aufbaut. Eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der LOOPING GROUP manifestiert sich bereits im erfolgreichen Joint Venture Vita Health Media. Mit diesem Schritt diversifiziert die Wort & Bild Verlagsgruppe einmal mehr ihr Portfolio und kann so künftig ein noch vielfältigeres Leistungsspektrum anbieten.Ende Oktober hatte sich die Olando GmbH, die Muttergesellschaft der LOOPING GROUP, in ein vorläufiges Insolvenzverfahren begeben. In der Folge hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Ivo Meinert-Willrodt von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH in Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Team der LOOPING GROUP die Geschäfte geordnet, die Kundenbeziehungen gesichert und einen systematischen Investorenprozess gestartet. Dieser Prozess ist binnen zwei Monaten erfolgreich beendet worden. Die Assets der insolventen Olando GmbH werden an die neu gegründete LOOPING BRAND MEDIA GROUP übertragen. Verbindlichkeiten und Forderungen verbleiben in der alten GmbH. Diese Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.In der Geschäftsführung wird es Kontinuität geben. Die LOOPING BRAND MEDIA GROUP wird geführt von den bisherigen Geschäftsführern und Gründern Robin Houcken und Dominik Wichmann. Auch die Serviceleistungen bleiben bestehen: In seinem sogenannten Brand Media Haus verbindet LOOPING weiterhin eng das Agentur- und das eigene Verlagsgeschäft miteinander und ergänzt dies durch die Angebote der IHM.Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Diese Investition ist mehr als nur eine finanzielle Unternehmung, sie markiert Fortbestand und Wachstum zwischen Tradition und Moderne beider Häuser. Die einzigartige Verbindung von Teamgeist, kreativen Ressourcen, unternehmerischem Denken und namhaften Kunden eröffnet für beide Unternehmen neue Horizonte. Diese Synergien und Stärken wollen wir im Gesundheitsbereich optimal nutzen. Wir sind allen Beteiligten für das uns entgegengebrachte Vertrauen und den äußerst professionellen Prozess sehr dankbar. Gemeinsam schauen wir voller Vorfreude auf das kommende Jahr!"Dominik Wichmann, Co-Founder und CCO LOOPING GROUP: "Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle anstrengend. Unser Dank geht an das gesamte Team, das Überragendes geleistet hat, und an unsere Kunden, die uns alle ausnahmslos treu geblieben sind. Nun sind wir froh, in der Isartal Health Media einen idealen Partner gefunden zu haben. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft kulturell und unternehmerisch hervorragend passt und freuen uns, unser Brand Media Haus in eine stabile Zukunft führen zu können."Robin Houcken, Co-Founder und CEO LOOPING GROUP: "Wir kennen die Isartal Health Media bereits als jederzeit verlässlichen Geschäftspartner aus unserem Joint Venture Vita Health Media. Für das Vertrauen, das Andreas Arntzen und sein Team in uns setzen, dürfen wir uns herzlich bedanken."Die Isartal Health Media (IHM) ist Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe und ein Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags, der bekannte Gesundheitsmedien wie Apotheken Umschau, Diabetes Ratgeber, medizini und Senioren Ratgeber herausgibt. Das Unternehmen versteht sich als 360-Grad-Dienstleister mit den Schwerpunkten digitale Produktentwicklung, unternehmerische Strategieoptimierung sowie zielgruppenspezifische Contentproduktion für Print, Audio und Video. Auf diese Weise unterstützt die IHM Kunden aus der Gesundheitsbranche bei der Markenidentifikation und beim Unternehmenserfolg. https://isartalhealth.media/Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures (https://www.isartal-ventures.de/), die Isartal Health Media (https://ih.media) und 720 Health sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.