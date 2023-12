Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US05338F2074 Avalo Therapeutics Inc. 28.12.2023 US05338F3064 Avalo Therapeutics Inc. 29.12.2023 Tausch 240:1

CA92535P8819 Versus Systems Inc. 28.12.2023 CA92535P8736 Versus Systems Inc. 29.12.2023 Tausch 16:1

