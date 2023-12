Zinssenkungen in 2024 nicht garantiert

Werbung







Laut dem österreichischem Notenbankchef Robert Holzmann sind Zinssenkungen im kommenden Jahr 2024 nicht garantiert. Zuletzt gingen Marktteilnehmer vor allem von Zinssenkungen seitens der FED aus, nachdem Jerome Powell bei dem letzten Zinsentscheid Hinweise darauf gegeben hat.



In jüngster Vergangenheit häufen sich die Meinungen über mögliche Zinsänderungen seitens der Zentralbanken im nächsten Jahr. Laut Holzmann ist es trotz des historisch hohen Zinsniveaus jedoch noch nicht an der Zeit, über Zinssenkungen im nächsten Jahr nachzudenken. Einige Notenbanker, wie der niederländische Notenbanker Klaas Knot, halten Zinssenkungen im ersten Halbjahr 2024 ebenfalls für unwahrscheinlich. Besonders durch die derzeit niedrigen Inflationsraten spekulieren einige Marktteilnehmer auf sinkende Zinsen im kommenden Jahr. Laut dem Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel kann es durch Sondereffekte am Anfang des Jahres jedoch zu steigenden Inflationsraten kommen.











Für die bevorstehenden Feiertage haben wir ein wenig Lesestoff für Sie. Druckfrisch erschien unsere neueste Ausgabe der Marktbeobachtung. In der Weihnachtsausgabe finden Sie auch dieses Jahr den traditionellen charttechnischen Ausblick unseres Analysten Jörg Scherer. Erfahren Sie, welche Signale es an den Aktien-, Rohstoff-, Edelmetall- und Devisenmärkten zu beachten gibt. Die Ausgabe können Sie bequem und kostenlos über unsere Website als PDF herunterladen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC