Je näher der Marktstart rückt, desto mehr Kapital brauchen die Hersteller. Zu den horrenden Entwicklungskosten kommen nun Produktions- und Werbebudgets hinzu - während die Einnahmen aus Anzahlungen bestenfalls überschaubar sind. All das gilt längst nicht nur für das bayerische Vorzeige-Unternehmen Lilium. Weltweit suchen gerade viele Unternehmen aus der jungen Branche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Fündig werden sie bei potenten Partnern, mitunter auch aus der Rüstungsbranche.



In Deutschland ist die Politik derzeit eher sparsam, während die hiesigen Flugtaxi-Entwickler zudem mit einem sehr deutschen Problem ringen: Oft mangelt es an risikofreudigem Kapital zur Finanzierung, wie gerade erst die Wirtschaftsweisen anmahnten. Neu ist die Erkenntnis nicht, doch visionäre Antworten ist die Politik bislang schuldig geblieben.



