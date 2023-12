Führende Marken präsentieren sich vom 17. bis 18. Januar am Stand F181

TriMas Packaging, die größte Geschäftssparte von TriMas (NASDAQ: TRS), wird auf der Paris Packaging Week 2024 in der Paris Expo Porte de Versailles vom 17. bis 18. Januar ausstellen. TriMas Packaging und seine führenden Marken Rieke, Aarts Packaging, Affaba Ferrari, Taplast und Rapakzeigen ihre innovativsten und nachhaltigsten Produktlösungen für die Beauty- und Kosmetikbranche.

"Während die Beauty-Verpackungsindustrie sich weiterentwickelt, suchen Verbraucher nach einer individuellen Premiumerfahrung," sagte Fabio Salik, TriMas Packaging Group President. "Die Paris Packaging Week Show ist für uns das ideale Forum unsere innovativsten und hochgradig benutzerdefinierten Angebote im wachsenden Beauty- und Kosmetikbereich zu präsentieren. Wir freuen uns, unsere hochwertigen Zerstäuber für Düfte, unsere farbigen Kosmetikverpackungen, unsere vielseitigen luftlosen Systeme und unsere Behandlungspumpen zeigen zu können. Jede dieser Produktlösungen lässt sich vollständig anpassen, bietet ein Premium-Finish, ein breites Spektrum an Farben, Metallisierung, digitale Bedruckung, Siebdruck und Optionen für Heißprägung. So können wir die sich ständig wandelnden Wünsche unserer Kunden und des Marktes erfüllen."

TriMas Packaging wird darüber hinaus Spender, Schäumer, Verschlüsse und Gläser aus seinem breiten Beauty- und Kosmetikportfolio präsentieren, ebenso wie seine umweltfreundliche Linie Singolo, die aus vollständig recycelbaren, Einzelpolymer-Spendepumpen besteht.

Besuchen Sie das TriMas Packaging Team am Stand F181 im PCD Showcase.

Über TriMas Packaging

TriMas Packaging dient seinen globalen Kunden mit seinen marktführenden Marken wie Rieke, Affaba Ferrari, Rapak, Taplast, Plastic Srl und Aarts Packaging. TriMas Packaging entwirft und produziert ein breites Sortiment an Spendern, Verschließ- und flexiblen Verpackungen für zahlreiche Endverbrauchermärkte wie Beauty und Kosmetik, Nahrungsmittel und Getränke, Heimpflege, Pharmazie und Nahrungsergänzungsmittel sowie Industrie und Landwirtschaft. TriMas Packaging beschäftigt an 29 Standorten weltweit 2.200 engagierte Mitarbeiter. Mit seinen innovativen Lösungen und Diensten ermöglicht TriMas Packaging seinen Kunden, Produkte in einer sich ständig wandelnden Welt sicher zu dosieren, transportieren und lagern. Mehr Informationen finden Sie unter: www.trimaspackaging.com.

Über TriMas

TriMas produziert unterschiedlichste Produkte hauptsächlich für Konsumartikel, Luftfahrt und Industrie durch die Gruppen TriMas Packaging, TriMas Aerospace und Specialty Products. Unsere fast 3.500 engagierten Mitarbeiter in 13 Ländern bieten Kunden zahlreiche innovative und qualitativ hochwertige Produktlösungen durch unsere führenden Unternehmen. Unsere TriMas Unternehmensfamilie verfügt in ihren Märkten über starke Marken und operiert unter gemeinsamen Werten und strategischen Prioritäten im Rahmen des TriMas Geschäftsmodells. TriMas wird öffentlich an der NASDAQ gehandelt unter dem Kürzel "TRS". Der Hauptsitz befindet sich in Bloomfield Hills, Michigan. Mehr Informationen finden Sie unter: www.trimas.com.

