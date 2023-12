Der S&P 500 kann am heutigen Donnerstag im bisherigen Handel ein neues Verlaufshoch bei 4.797 Punkten bilden, zeigt sich aktuell aber wieder leicht tiefer bei 4.791 Punkten. Der S&P 500 bewegt sich in den letzten Handelstagen des Jahres 2023 in einer engen Spanne, könnte aber vor einem Durchbruch über 4.800 Punkte stehen. An der Lage hat sich durch die geringe Handelsspanne wenig verändert. Der S&P 500 befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend, solange ...

