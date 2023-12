Der DAX konnte am heutigen Donnerstag bis 16.798 Punkte ansteigen, prallte dann aber erneut am Widerstand um 16.800 Punkte nach unten ab. Aktuell zeigt sich der DAX im Bereich von 16.720 Punkten tiefer, aber unverändert über dem 10er-EMA im Tageschart. Zuvor hieß es im Insight: "Der Anstieg hat am heutigen Mittwoch stattgefunden. Der 10er-EMA notiert bei etwa 16.700 Punkten. Solange sich der DAX darüber halten kann, ist mit weiter steigenden Kursen ...

