DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet bei sehr ruhigem Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag mit leichten Abgaben geschlossen. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 16.702 Punkte. Am deutschen Aktienmarkt wurde 2023 letztmals voll gehandelt, am Freitag endet der Handel bereits um 14.00 Uhr. Ein erneuter Angriff auf die 17.000er-Marke erscheint damit zunehmend unwahrscheinlicher. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,3 Prozent auf 4.515 Stellen nach unten, auch hier zeichnet sich ein Test der Jahreshochs nicht mehr ab.

Impulsgeber waren Mangelware, das Handelsvolumen extrem dünn. Viele Akteure dürften "zwischen den Jahren" gar nicht mehr am Handel teilnehmen, andere sich zurückhalten und Risiken meiden nach dem sehr erfolgreichen Börsenjahr. Nachrichten aus den Unternehmen gab es praktisch nicht. Wie erwartet keine Akzente setzte die Bekanntgabe der wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, der Anstieg bewegte sich im Rahmen der Marktschätzungen.

Grundsätzlich Unterstützung kommt weiter von der Zinsseite, hier steigen die Wetten auf deutlich sinkende Leitzinsen durch die Notenbanken im kommenden Jahr noch weiter. In den USA sackten die Marktzinsen am Mittwoch erneut deutlich ab. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass bis Dezember 2024 der Hauptzinssatz der US-Notenbank mindestens bis in den Bereich von 3,75 bis 4,0 Prozent fallen wird, verglichen mit aktuell 5,25 bis 5,50 Prozent.

Realitätscheck steht erst 2024 an

Für den Dollar bedeutet das Gegenwind. Der Euro ist auf ein Fünfmonatshoch knapp über 1,11 Dollar gestiegen, fiel bis Börsenschluss aber wieder unter dieses Niveau zurück. Der Yen hat ebenso ein Fünfmonatshoch zum Dollar erreicht, der Dollar kostet nur noch knapp 141 Yen.

Die Rally bei den Anleihen wird derweil vielfach als überzogen empfunden. Die Gefahr sei groß, dass die Börsen den Notenbanken zu weit vorausgelaufen seien und am Ende enttäuscht würden, so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners. Die Frage sei, wer nach diesem Anstieg der Anleihekurse noch kaufe. Vermutlich würden aktuell vor allem Short-Positionen geschlossen, um Verluste zu begrenzen. Den Realitätscheck für die jüngste Rally erwartet Altmann im Januar 2024.

Redcare Pharmacy (-1,7%) waren 2023 einer der großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Anfang des Jahres waren sie noch für 44,54 Euro zu haben, zuletzt kostete die Aktie 132,05 Euro, ein Plus von gut 200 Prozent. Kurstreiber waren die Erwartungen an das E-Rezept, das nun im kommenden Jahr endlich durchstarten soll. Analysten sehen einen 55-Milliarden-Euro-Markt, in Europa dürften die Online-Apotheken Redcare Pharmacy sowie Doc Morris Hauptprofiteure sein.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.515,41 -12,97 -0,3% +19,0% Stoxx-50 4.081,95 +2,51 +0,1% +11,8% Stoxx-600 478,21 -0,41 -0,1% +12,6% XETRA-DAX 16.701,55 -40,52 -0,2% +20,0% FTSE-100 London 7.722,74 -2,21 -0,0% +3,7% CAC-40 Paris 7.535,16 -36,66 -0,5% +16,4% AEX Amsterdam 787,04 +0,20 +0,0% +14,2% ATHEX-20 Athen 3.101,87 -18,83 -0,6% +37,8% BEL-20 Bruessel 3.703,95 -7,17 -0,2% +0,1% BUX Budapest 60.739,46 +450,97 +0,7% +38,7% OMXH-25 Helsinki 4.529,24 -16,64 -0,4% -5,8% ISE NAT. 30 Istanbul 8.015,89 +116,39 +1,5% +34,8% OMXC-20 Kopenhagen 2.283,04 +16,47 +0,7% +24,4% PSI 20 Lissabon 6.424,52 -23,95 -0,4% +11,8% IBEX-35 Madrid 10.086,20 -35,60 -0,4% +22,6% FTSE-MIB Mailand 30.331,17 -90,34 -0,3% +28,3% OBX Oslo 1.191,90 -2,05 -0,2% +9,4% PX Prag 1.409,99 +3,47 +0,2% +17,3% OMXS-30 Stockholm 2.389,01 -1,27 -0,1% +16,9% WIG-20 Warschau 2.356,32 -14,96 -0,6% +31,5% ATX Wien 3.414,06 -24,52 -0,7% +10,0% SMI Zuerich 11.057,55 -56,43 -0,5% +3,1% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1070 -0,3% 1,1120 1,1123 +3,4% EUR/JPY 156,19 -0,7% 156,53 157,87 +11,3% EUR/CHF 0,9296 -0,7% 0,9334 0,9380 -6,1% EUR/GBP 0,8689 +0,2% 0,8673 0,8690 -1,8% USD/JPY 141,10 -0,4% 140,78 141,94 +7,6% GBP/USD 1,2740 -0,5% 1,2825 1,2799 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,1156 -0,4% 7,1098 7,1468 +2,7% Bitcoin BTC/USD 42.433,51 -2,2% 42.889,99 43.065,35 +155,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,98 74,11 -1,5% -1,13 -4,4% Brent/ICE 78,62 79,65 -1,3% -1,03 -3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,2 35,26 -5,8% -2,06 -58,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.073,77 2.077,83 -0,2% -4,06 +13,7% Silber (Spot) 24,15 24,33 -0,7% -0,18 +0,8% Platin (Spot) 1.006,53 999,50 +0,7% +7,03 -5,8% Kupfer-Future 3,92 3,96 -0,9% -0,04 +3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

