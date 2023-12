DJ PTA-PVR: CLEEN Energy AG: Stimmrechtsmitteilung vom 28. Dezember 2023 gemäß § 135 Abs. 3 BörseG - Unterschreitung der 10%-Schwelle

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien (Beteiligungsmeldung) gemäß § 135 Abs. 3 BörseG

Haag (pta/28.12.2023/18:15) - Die CLEEN Energy AG hält derzeit 361.885 eigene Aktien. Die Reduktion im Vergleich zum am 16.11.2023 veröffentlichten Bestand eigener Aktien ergibt sich aus der Durchführung einer Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5 zu 3. Aufgrund der ebenfalls durchgeführten und am 22.12.2023 in das Firmenbuch eingetragenen Mischkapitalerhöhung entsprechen diese 361.885 eigenen Aktien nunmehr einem Anteil der Stimmrechte an der CLEEN Energy AG von rund 6,10%. Damit wurde am 22.12.2023 die Meldeschwelle von 10% gemäß § 135 Abs 3 BörseG unterschritten.

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Florian Gietl Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A38M45 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

