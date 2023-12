Köln. (ots) -



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat vor Silvester die Feiernden aufgerufen, sich durch Terrordrohungen nicht einschüchtern zu lassen. "Ich habe vollstes Vertrauen darauf, dass die Kölner Polizei alles dafür tut, um uns Kölnerinnen und Kölnern einen sicheren Jahreswechsel zu ermöglichen", sagte Reker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Viele der aktuellen Krisen seien auch in Köln angekommen. "Nicht zuletzt hat uns dies die akute Bedrohungslage an den Weihnachtstagen rund um unseren Dom wieder vor Augen geführt. Wir dürfen uns aber weder von Krisen entmutigen, noch uns von akuten Bedrohungen einschüchtern lassen", so die Oberbürgermeisterin. Sie rief die Menschen auf, das Böllerverbot in der Innenstadt zu beachten sowie die Hinweise und Empfehlungen von Polizei und Ordnungsamt zu befolgen.



