Das Jahr 2023 war für Nvidia das erfolgreichste Börsenjahr in der Unternehmensgeschichte. Dabei katapultierte der KI-Hype die Aktie in neue Sphären. Bayer gewinnt nach einer Reihe von Niederlagen wieder Prozess in den USA.Anzeige:Viel erfolgreicher als das Börsenjahr 2023 kann es für Nvidia (US67066G1040) kaum noch werden. Die Aktie konnte im vergangenen Jahr 148 % dazugewinnen und ist dadurch in die erste Börsenliga mit aufgestiegenen und reiht sich in die Ebene um Apple (US0378331005), Amazon (US0231351067) und Co mit ein. Das neue Rekordhoch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...