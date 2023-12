Der Turbinenbauer Vestas verzeichnet einen fulminanten Jahresabschluss 2023. Nicht nur mehrere Großaufträge können die Dänen in den letzten Tagen des laufenden Kalenderjahres verbuchen. In Italien veräußert Vestas sogar ein Portfolio an einen langjährigen Kunden. Die jüngsten Entwicklungen goutieren die Anleger mit steigenden Notierungen.So haben die Dänen ein Windkraftportfolio mit einer Leistung von 656 Megawatt (MW) an die italienische PLT Energia verkauft. Die Transaktion der von Vestas entwickelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...