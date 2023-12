NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am vorletzten Handelstag des Jahres nur wenig bewegt und letztlich keine klare Richtung eingeschlagen. Wie schon in den vergangenen Tagen lief der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag im späten Geschäft auf ein Allzeithoch von 37 779 Punkten und schloss 0,14 Prozent höher bei 37 710,10 Zählern. Für das Jahr 2023 steht bislang ein Gewinn von knapp 14 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 legte am Ende um 0,04 Prozent auf 4783,35 Punkte zu.

Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte anfangs auf einen Höchststand, bröckelte im späten Handel aber ab und verlor letztlich 0,05 Prozent auf 16 898,47 Zähler. Es war der dritte Tag in Folge mit einer Rekordmarke des Index, der im laufenden Jahr um fast 55 Prozent gestiegen ist./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711