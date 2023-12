DJ NACHBÖRSE/XDAX: Unverändert bei 16.701 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wie schon am Vortag hat es auch am Donnerstagabend keine auffälligen Aktien im nachbörslichen Handel mit deutschen Werten nach Xetra-Schluss gegeben. "Ein Spiegelbild des gestrigen Tages - durchaus Umsatz, aber keine auffälligen Kursbewegungen", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Es seien auch keine handelbaren Nachrichten aufgeschlagen. Die Umsätze seien querbeet verteilt gewesen. Am Freitag wird es bei Lang & Schwarz keinen Nachbörsenhandel geben, das Geschäft endet bereits um 14:00 Uhr.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.701 16.702 Unverändert ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2023 16:31 ET (21:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.