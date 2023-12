News von Trading-Treff.de Das Jahresende im DAX naht und damit startet der letzte Handelstag in 2023. Die Wall Street bleibt stark, neue Tradingideen am 29.12.2023 DAX-Analyse am letzten Handelstagen des Jahres Die kurze Handelswoche nach Weihnachten ist statistisch eine positive Zeit, in der Kurse weder stark schwanken, noch stark nachgeben. Der Bruch des Aufwärtstrends aus den Wochen zuvor war daher auch kein klassisches Short-Signal mit darauf ...

