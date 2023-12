The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2023



ISIN Name

GB00BMHYTP66 PROPITEER C. 20/24 MTN

GB00BMHYTN43 PROPITEER C. 20/24 MTN

XS2369829473 YANGYMAN INV 21/24

CA65442F1053 1933 INDUSTRIES INC.

DE0001134922 BUNDANL.V.94/24

XS0397015537 EDP FIN. 08/24 MTN

XS0686487421 AGENCE FSE DEV. 11/24 MTN

DE000HLB3W54 LB.HESS.THR.CARRARA01G/19

DE0001142578 BUNDANL. KPS 4.1.24

DE0001142008 BUNDANL.V.94/24NK OZSS

