The following instruments on XETRA do have their first trading 29.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.12.2023Aktien1 JP3197800000 Omron Corp.2 HK0000931466 Sun Hung Kai Properties Ltd.3 US55277P1049 MGE Energy Inc.4 AU000000RFF5 Rural Funds Group5 SG1T22929874 Keppel REIT6 US7753761060 Rohm Co. Ltd. ADR7 GB00BYT18307 TBC Bank Group PLC8 US05338F3064 Avalo Therapeutics Inc.9 CA92535P8736 Versus Systems Inc.Anleihen/ETF1 CA135087R481 Canada, Government of...2 DE000HLB54D6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale3 IE000OJ31JQ4 First Trust Cboe Vest US Equity Moderate Buffer UCITS ETF