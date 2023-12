Das ehemalige DAX-Schwergewicht Linde hat in diesem Jahr abgeliefert und rund ein Viertel an Börsenwert zugelegt. Am letzten Handelstag des Jahres hat sich nun die Privatbank Berenberg bullish geäußert. Analyst Sebastian Bray hat das Kursziel von 415 auf 440 Dollar angehoben und Kaufempfehlung für die Anteilsscheine des Industriegaseherstellers bekräftigt.Berenberg traut dem stillen Outperformer also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...