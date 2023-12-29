Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 29
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
4.1072 USD
IE00BLRPQH31
28 December 2023
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
7.3980 USD
IE00BJXRZJ40
28 December 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.7772 USD
IE00BLRPRQ96
28 December 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.7413 USD
IE00BLRPRR04
28 December 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
5.5018 USD
IE000RMSPY39
28 December 2023
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
5.0431 USD
IE000PY7F8J9
28 December 2023
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
5.2491 USD
IE000QUCVEN9
28 December 2023