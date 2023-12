© Foto: Mateusz Slodkowski - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Tech-Aktien sind 2023 die großen Gewinner. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA sorgt für ein Kursfeuerwerk und der Nasdaq 100 klettert auf immer neue Höchststände. Doch sind die Zinshoffnungen nicht übertrieben?Der Nasdaq 100 erreichte am Donnerstag zeitweise einen neuen Höchststand von 16.955 Punkten, gab aber kurz vor Handelsschluss nach und verlor knapp 0,1 Prozent und schloss bei 16.898,47 Punkten. Es war bereits der dritte Tag in Folge mit neuen Rekordständen. Technologielastige Indizes sind auf dem Weg zu ihrer besten Jahresperformance seit Jahren. Der Nasdaq Composite ist mit einem Plus von mehr als 45 Prozent dabei, die beste Jahresperformance seit 2009 zu erzielen. Der …