In China sind Batteriewechselstationen längst Alltag: Ein Elektroauto fährt mit entleertem Akku eine solche Station an und fährt nach wenigen Minuten mit gewechselter, voller Batterie wieder davon. In Europa galt die Technologie lange als undenkbar. Doch nun setzt auch der Hersteller Stellantis mit seinen 14 Marken (Peugeot, Opel, Fiat…) auf das Modell, das "Weiterfahren in 5 Minuten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...