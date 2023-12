Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #555: Bawag machts richtig, alle Infos zum Ultimohandel morgen und wo ist die letzte 30x30 Finanzwissen pur?Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #555 geht es um eine kleine Korrektur am vorletzten Handelstag 2023 und alle Infos zum morgigen Schlusstag. Dann kläre ich noch auf, wo die eigentlich schon überfällige Schlussfolge von 30x30 Finanzwissen pur hingekommen ist und habe News zu VIG, Zumtobel, Bawag und Kapsch bzw. der auch OeNB zu Zinsen. Geschichtliches noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...