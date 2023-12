Der DAX bewegt sich weiterhin unter dem Widerstand von 16.800 Punkten und konnte hier in den vergangenen Handelstagen nicht nach oben durchbrechen. Der Handel ist wie üblich an den letzten Börsentagen des Jahres dünn, mit geringeren Handelsspannen. Dies dürfte sich wohl auch noch Anfang Januar so fortsetzen. Der Januar zählt noch zu den stärkeren Monaten November, Dezember und Januar. Dabei ist der Januar besonders für den Nasdaq 100 seit dem Jahr ...

