Gestern hat die Signa Prime Selection AG ein Sanierungsverfahren beantragt, heute die Signa Development Selection AG. Der KSV1870 rechnet mit einer raschen Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung, wie es heißt. Die Signa Development Selection AG ist unmittelbar und mittelbar an 290 Gesellschaften beteiligt. Laut eigenen Angaben investiert das Unternehmen in Entwicklungsprojekte in Ballungszentren, besonders im deutschsprachigen Raum und Norditalien. Betroffen sind 13 Dienstnehmer sowie ca. 195 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten liegen bei rund 1,16 Mrd. Euro. "Der vom Insolvenzgericht zu bestellende Sanierungsverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung geführt werden kann. Die nächsten ...

