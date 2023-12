Wien (www.anleihencheck.de) - Hohes Zinsniveau, hartnäckige Inflation und geopolitische Spannungen haben 2023 ihre Spuren an den europäischen Aktienmärkten hinterlassen, so die Wiener Börse AG.Während die unvorteilhaften Gegebenheiten auf die Handelsaktivität gedrückt hätten, habe die Wiener Börse ein Rekordjahr bei Anleihen-Listings verbucht. Mit der AUSTRIACARD HOLDINGS AG und der EuroTeleSites AG habe es zwei neue Listings im Top-Segment prime market gegeben. Der direct market plus für KMU sei mit der Notierung der RWT AG ebenfalls gewachsen. Zudem hätten mit Wolford AG, BKS Bank AG, Lenzing AG und Kapsch TrafficCom AG vier Unternehmen eine Kapitalerhöhung zur Beschaffung von Eigenkapital durchgeführt. ...

