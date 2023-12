Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Angesichts der starken Verengung der Spreads zum Jahresende werden Marktchancen immer seltener, so Akram Gharbi, Head of High Yield Investment, La Française AM.Bei europäischen und US-amerikanischen Emittenten in den Sektoren Dienstleistungen, Gesundheitswesen und TMT sowie bei Bankanleihen gebe es immer noch einige spezifische Möglichkeiten. Bankanleihen böten weiterhin ein Premium gegenüber Unternehmensanleihen. Von Schwellenländern würden sich die Experten fernhalten, da die Bewertung im Vergleich zum US-HY-Markt unattraktiv sei. Die Zinsstrukturkurve in Europa sei nach wie vor invers oder sogar flach. Dagegen sei die Zinsstrukturkurve in den USA interessanter (steil). Hier böten sich nach wie vor einige Chancen bei Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren und Emittenten hoher Qualität. ...

