Bonn (www.anleihencheck.de) - Die finalen BIP-Daten für das dritte Quartal zum Vorquartal bestätigten das erste Quartalswachstum in Ungarn seit Frühjahr 2022 und zwar in Höhe von 0,9 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Ein Blick auf die Details lasse aber zumindest leichte Zweifel über die Nachhaltigkeit der Erholung aufkommen. Auf der Produktionsseite werde der Aufschwung vom Agrarsektor getragen, der primär aufgrund von Basiseffekten deutlich zugelegt habe. Während der exportorientierte Teil der Wirtschaft sich erhole, würden Sektoren, die von der inländischen Nachfrage abhängen würden, weiterhin unter Druck bleiben. ...

