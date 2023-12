Die Ölpreise können sich am Freitagvormittag stabilisieren, verabschieden sich dennoch mit deutlichen Verlusten von dem alten Jahr. Der ruhige Handel zwischen den Jahren nimmt Preisimpulsen jegliche Kraft. In Deutschland und der Schweiz können Verbraucher mit Nachlässen von bis zu zwei Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl rechnen. Die Heizölpreise in Österreich lassen das Jahr auf ihrem intakten Seitwärtskurs ...

