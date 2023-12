© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Zum Ende es eines bärenstarken Kryptojahres räumt Cathie Wood in ihrem Portfolio auf. Eine ihrer größten Positionen löst sie vollständig auf. Bei welchem Krypto-ETF sie stattdessen zugeschlagen hat.Laut Daten von Bloomberg hat der ARK Next Generation Internet ETF am Mittwoch seine restlichen 2,25 Millionen Anteile am Grayscale Bitcoin Trust verkauft. Zeitgleich erwarb der Fonds 4,32 Millionen Anteile am ProShares Bitcoin Strategy ETF. Diese Transaktion macht den ARK ETF zum zweitgrößten Inhaber des Fonds, der in Bitcoin Futues investiert. Grayscale hingegen fliegt vollständig aus dem Fonds, in dem die Aktie zeitweise die größte Position gewesen war. Bereits in den vergangenen Monaten hatte …